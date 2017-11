Sénégal: Les populations de Foundiougne marchent pour réclamer de l'eau potable

"Donc, cette eau fournie est devenue inconsommable, imbuvable, ce qui est le malheur de toute la population de Foundiougne d'environ 9000 âmes", a-t-il déploré, invitant les autorités à trouver une "solution rapide et efficace" pour régler ce problème d'eau salée et assurer la bonne santé à tous.

"Ce problème de goût saumâtre, causé par une remontée excessive de la salinité au niveau de la nappe phréatique du forage , dure depuis plus de trois mois, et depuis les populations de Foundiougne, nos parents, nos mères endurent ce problème", a déclaré aux journalistes le chargé de communication de la jeunesse de Foundiougne, Ibrahima Bitèye Ndiaye, après la remise de leur mémorandum à l'autorité locale.

Foundiougne — Les populations de Foundiougne ont organisé mercredi une marche pour demander au gouvernement de trouver une solution "rapide et efficace" au problème d'approvisionnement en eau potable de leur commune et des localités environnantes, a constaté l'APS.

