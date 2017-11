Comores/Togo: Foot Comores - Des scores incroyables en championnat

Suffisant pour que les observateurs avisés du football comorien crient au scandale et à la corruption. D'ailleurs, Ali Mohamed, l'un des dirigeants de l'US Zilimadjou a décidé de démissionner et se désolidariser de ses collègues qu'il soupçonne être responsables de corruption.

Avec une disposition du règlement de compétition départageant les équipes à égalité au goal différentiel, Volcan Club (1er) et US Zilimadju (2è) se sont mis en quatre pour s'offrir des scores incroyables lors de la 22è journée de championnat disputée ce mercredi. Les deux clubs de Moroni ne sont séparés que de 2 buts au classement.

Un score de 11-0 à la dernière journée du championnat de première division au Togo fait couler encre et salive depuis le mois de mai. Mais les Comores ont fait mieux avec des scores encore plus improbables lors de la dernière journée du championnat de Ngazidja (nom comorien de la Grande Comore).

