Congo-Brazzaville: Fête de la Toussaint - Des milliers de Congolais rendent hommage à leurs proches

« La tradition veut que chaque année, à cette date, l'on se rende au cimetière pour apporter à nos disparus les fleurs. Ce n'est pas un jour de deuil, mais un jour qui marque le rassemblement symbolique entre ceux qui sont encore en vie et les défunts. Pour le gouvernement, il s'agit d'un jour de mémoire et une obligation morale », a-t-elle déclaré.

Munis de machettes, pelles, râteaux et gerbes de fleurs, les Congolais n'ont pas dérobé à la tradition. Ils ont pris d'assaut, dès les premières heures de la matinée, le cimetière municipal d'Itatolo et ses environs pour nettoyer les tombes de leurs regrettés parents.

