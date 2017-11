Burkina Faso: An III de l'insurrection populaire - La majorité présidentielle appelle à consolider les acquis

Il est dans le championnat moldave il y a plus d'une décennie. Quoi de plus normal que Benjamin Wilfried entre… Plus »

Quant à l'autre conférencier, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, le coup d'accélérateur ayant conduit le peuple à s'insurger pour contrer la modification de l'article 37 est la naissance du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). «L'émergence du front sankariste aux côtés du MPP et les Organisations de la société civile (OSC) ont ravivé la lutte», a-t-il laissé entendre.

Le conférencier Pargui Emile Paré a rappelé que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 est une ‘'révolution" du peuple burkinabè à laquelle il faut donner une dimension nationale. «C'est la lutte pour le changement, une véritable démocratie, l'expression des libertés et l'amélioration des conditions de vie de la population», a-t-il déclaré.

Abdoul Karim Sango a, aussi, déploré les chiffres du premier trimestre du Plan national de développement économique et social (PNDES), les rapports de corruption, la répression des libertés d'expression, la floraison des partis politiques, etc. Il a, toutefois, invité le gouvernement burkinabè à combattre les maux contre lesquels la population a manifesté son ras-le-bol, il y a de cela trois ans.

«La démocratie est fondée sur un certain nombre de valeurs et c'est choquant qu'au Burkina Faso, après que nous nous sommes battus des dizaines d'années contre le nomadisme politique, on l'observe à présent au sein de l'institution parlementaire », a-t-il ajouté.

«Nous avons fait crever considérablement le peuple burkinabè, les 30 et 31 octobre 2014, et avons réussi à organiser des élections démocratiques. Il nous faut maintenant opérer de véritables transformations», a-t-il souligné.

Pour le conférencier et juriste Abdoul Karim Sango, l'insurrection est née d'un certain nombre de facteurs qu'il faut éviter afin que l'histoire ne se répète pas.

L'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) a organisé une conférence publique, le mardi 31 octobre 2017, à Ouagadougou, sur le bilan et les perspectives de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

