Liberia: Scrutin laborieux

Plus qu'une semaine avant le second tour de la présidentielle au Liberia et les deux têtes d'affiches de la… Plus »

Le second tour doit opposer George Weah, candidat de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), parti d'opposition sorti en tête du scrutin, et le vice-président Joseph Boakai, du parti au pouvoir.

Les dirigeants des deux organisations africaines ont rencontré les responsables des différents partis politiques de la majorité et de l'opposition et appelé à l'unité.

Les présidents de l'Union Africaine et de de la Cédéao, respectivement Alpha Condé et Faure Gnassingbé se sont rendus mercredi à Monrovia pour tenter de régler le contentieux électoral.

