Burkina Faso: Balima, nouvelle légende du FC Sheriff Tiraspol

La 6e étape du 30e tour international du Faso a été courue hier entre Dano et Gaoua. Longue de 113… Plus »

L'ex sociétaire du Canon du sud et de l'USO devient ainsi une légende vivante du FC Sheriff. En match aller de la Ligue des champions africains, Al Aly a été tenu en échec sur sa base par le WAC 1 but partout. L'international burkinabé de cette formation marocaine (WAC) Mohamed Ouattara a pris part à toute la rencontre.

Strasbourg (18e) et Bakary Koné (29 ans, 6 matches) continuent sur leur bonne série. A l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, Strasbourg avec son capitaine le "Général Bako” n'a certes pas gagné mais il n'a pas non plus perdu. Il a enregistré un match nul de 2 buts partout face à Angers.

Il est dans le championnat moldave il y a plus d'une décennie. Quoi de plus normal que Benjamin Wilfried entre dans l'histoire de son club, le FC Shériff Tiraspol en devenant le recordman du nombre de buts inscrit par un joueur.

