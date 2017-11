Ile Maurice: Fiançailles du fils d'un conseiller - Déploiement «excessif» de policiers dénoncé

Était-ce vraiment nécessaire ? Ou serait-ce un abus de pouvoir ? Une dizaine de policiers ont été appelés en renfort, le dimanche 29 octobre à Melrose, où se tenaient les fiançailles du fils d'un conseiller du gouvernement.

Dans les milieux concernés, certains avancent qu'un tel déploiement a eu lieu afin d'assurer la sécurité du Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, présent à la réception. Alors que d'autres soutiennent qu'il n'était pas obligatoire d'envoyer tous ces hommes. Les avis divergent...

En effet, la présence d'une dizaine de policiers affectés au poste de police de Montagne-Blanche a été sollicitée à Melrose, dimanche. C'était lors des fiançailles du fils d'un conseiller du gouvernement, où était présent un parterre d'invités et de Very Important Persons. Parmi eux, le PM, Pravind Jugnauth, sir Anerood Jugnauth, Leela Devi Dookun-Luchoomun, Yogida Sawmynaden, Nando Bodha, Maya Hanoomanjee et Raouf Gulbul.

Dans le milieu de la force policière, certains font ressortir qu'il n'était pas nécessaire de déployer des policiers additionnels, vu que c'était une «private party» et non une fonction officielle. Sans compter que ces ministres ont déjà la Very Important Person Security Unit (VIPSU) pour assurer leur sécurité.

Mesure de précaution

Mais tous les policiers ne sont pas de cet avis. D'autres soutiennent, en effet, qu'il était impératif d'envoyer du renfort, par mesure de précaution, étant donné que le PM était présent à la réception.

Que disent les règlements ? Toute personne souhaitant bénéficier des services de policiers lors d'une fête privée doit faire une demande auprès des Divisional Headquarters de la région, afin de bénéficier de ce service... payant.

Dans le cas de dimanche, explique une source, la VIPSU a informé la force régulière que le PM allait être présent à cette réception. Décision a alors été prise, dit-elle, de déployer des policiers supplémentaires.