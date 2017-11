Cameroun: Des zones industrielles à l'étroit

Les mauvais et dangereux médicaments ainsi que les cosmétiques, envahissent plus que jamais, l'espace… Plus »

Autant de situations qui viennent étayer la thèse de différents rapports, dont celui qui a précédé l'Atelier international de maîtrise d'œuvre urbaine organisé par la Communauté urbaine de Douala en 2013. Thèse selon laquelle les ZI sont aujourd'hui enclavées dans des tissus résidentiels et fonctionnent mal, avec en plus de très vieilles infrastructures.

Autre exemple, il y a trois ans, la Magzi récupérait 20 ha de terrain en démolissant et déguerpissant des occupants illicites au lieudit « quartier Bamenda ». Sans oublier un précédent déguerpissement sur l'actuel site de la centrale à gaz de Logbaba. Des libérations de terrain, on en a aussi eu du côté de Bonabéri, à Nkomba plus précisément, où la Magzi a remis la main sur 40 ha de superficie.

Et de temps en temps, les riverains vivant désormais sur les emprises ont quelques frictions avec les entreprises. C'est ainsi qu'il y a quelques années, dans la zone industrielle de Bassa-Douala, des habitants s'étaient plaints de l'installation d'une aciérie sans discussions préalables, estimant que la structure bloquait l'accès à leur quartier et que ses émanations étaient dangereuses pour leur santé.

Dans un communiqué paru dans Cameroon Tribune du 16 octobre 2017, Christol Georges Manon, directeur général de la Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles (Magzi), annonçait aux opérateurs désireux de s'installer à Bassa et Bonabéri que les deux espaces de Douala avaient atteint leur taux de remplissage.

