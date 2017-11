Afrique Centrale: Commission de la CEMAC - Shey Jones Yembe pour le Cameroun

Autre décision importante sortie de ce huis clos auquel participait le président de la République Paul Biya, la décision des chefs d'Etat de la CEMAC d'annuler la masse d'arriérés de la taxe communautaire d'intégration (TCI) de 90% et l'obligation pour les Etats de payer la marge restante en vue de favoriser le fonctionnement harmonieux de la Commission et de ses différentes institutions.

Lu par le président sortant de la Commission de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), le Congolais Pierre Moussa qui officiait ès qualité pour la dernière fois, des résolutions fortes ont été prises par les chefs d'Etat et de délégation. S'agissant notamment de l'exécutif de la Commission, celui-ci sera désormais dirigé par l'ancien Premier ministre gabonais Daniel Ona Ondo. Celui-ci entrera en fonction le 2 novembre prochain avec la prestation de serment de ses membres.

Le huis clos entre les quatre chefs d'Etat (Cameroun, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad) et les Premiers ministres du Gabon et du Congo, accompagnés de leurs délégations respectives aura été particulièrement long dans l'une des salles de réunion du Radisson Blu de N'Djamena. Un peu plus de trois heures au lieu des quatre-vingt-dix minutes qu'annonçait le programme officiel des travaux.

