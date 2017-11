Afrique Centrale: Chantal Biya, Hinda Déby Itno - Ensemble, le cœur sur la main

10 000 patients ont été reçus dans ce cadre, pour 1 500 opérations chirurgicales de nombreuses tumeurs et excroissances. Au regard de ce succès, il est envisagé la création d'une unité spécialisée et d'une autre dédiée à l'oncologie pédiatrique dans la capitale tchadienne.

L'institution créée en janvier 2007 s'est donné pour mission principale la lutte contre les inégalités sociales, la recherche du bien-être des populations, le développement. Et aussi l'encouragement du mérite et la promotion de l'excellence. Ainsi, ses axes majeurs d'intervention concernent la santé, l'éducation, le social. Ses faits d'arme portent sur l'assistance aux personnes vulnérables, la protection des enfants, la scolarisation des filles, la prise en charge des fistules obstétricales, du cancer du col de l'utérus, des malformations congénitales ou dues à différents cancers.

C'est aux alentours de 11h30, après la photo de famille signant le terme de la cérémonie protocolaire, que Chantal Biya et Hinda Déby Itno se sont retirées pour se retrouver entre dames. Au menu de leur programme spécial : la visite de la Fondation Grand Cœur, initiative de la première dame tchadienne, et un déjeuner dans un restaurant huppé en ville.

Les premières dames camerounaise et tchadienne ont partagé la journée d'hier, entre visite sur le terrain et déjeuner.

