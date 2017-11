Ile Maurice: Yogi Adityanath - «L'Inde restera aux côtés du pays pour le meilleur et pour le pire»

Pour étayer ses dires, le Chief Minister d'Uttar Pradesh cite deux exemples. Le premier : le fait que la carte Overseas Citizens of India est valable à vie pour les citoyens mauriciens d'origine indienne. Ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. «Nous avons fait une exception pour Maurice à cause de nos liens émotionnels.»

Selon lui, Maurice est en train d'émerger comme un pays en développement. «Mais vous pouvez mieux faire.» Et la Grande péninsule accompagnera Maurice dans cette quête de progrès et de modernité. Il en veut pour preuve «la relation que Maurice partage avec l'Inde».

«Sur la mappemonde, Maurice n'est qu'un point. Mais grâce à votre dur labeur et à la bénédiction de vos ancêtres, Maurice deviendra un grand centre.» Le Yogi Adityanath, Chief Minister de l'État d'Uttar Pradesh, en est persuadé. Et il est catégorique : «L'Inde sera à vos côtés, pour le meilleur et pour le pire.»

