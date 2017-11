Ile Maurice: State Investment Corporation - Rita Veerasamy refuse de céder sa place

Et rebelote. On lui aurait de nouveau demandé de plier bagages. Le plus vite possible.

Mais Banoomatee (Rita) Veerasamy ne compte pas capituler, alors même que la State Investment Corporation (SIC) a lancé un appel à candidature pour le poste d'Acting Managing Director qu'elle occupe présentement.

En fait, Rita Veerasamy négocierait actuellement un contrat de trois ans au sein de la SIC. Elle se serait rendue au casino de Curepipe pour promettre aux employés qu'elle va satisfaire leurs demandes avant sa retraite. Elle leur aurait également annoncé qu'elle ne quittera pas son poste, apprend-on.

Reste que la soeur du ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui compte 170 jours de congés accumulés - ceux-ci ne lui seront pas remboursés - aura 65 ans en mai prochain. Et devra donc prendre sa retraite.

Son ascension au sein de la SIC a été rapide. Elle a intégré l'organisme le 2 mai 1985. Son frère, Vishnu Lutchmeenaraidoo, était alors ministre des Finances. Elle est recrutée comme Typist Telephonist, sans appel à candidatures.

Elle gravit les échelons et se retrouve au poste d'Executive Investment Manager jusqu'en 2002. Elle sera par la suite Group Corporate Secretarial Manager. Puis, avec l'avènement de l'alliance Lepep, en 2014, et avec la mise à l'écart d'Iqbal Mallam-Hasham, elle devient Acting Managing Director. En janvier 2015, 90 candidats avaient signifié leur intérêt pour le poste qu'elle occupe.

Rita Veerasamy possède aussi plusieurs entités. Parmi les compagnies dont elle dispose, il y a West Sand Ltd où elle occupe le poste de directrice et de secrétaire depuis 2011. Cette société comprend des appartements qu'elle loue à Flic-en-Flac. Son époux et elle sont également propriétaires de plusieurs lopins de terre.

Selon le Registrar, un prêt de Rs 10,5 millions de la State Bank of Mauritius est, en outre, répertorié. Elle siège, par ailleurs, sur 35 conseils d'administration, dont celui d'Air Mauritius et de la Mauritius Duty Free Paradise.

Deux nouveaux noms à la SIC

Après 33 ans d'existence, c'est la première fois que la SIC emploie un conseil légal à plein-temps. Cette function a été attribuée à Sonali Rittoo. L'avocat Richard Rault la seconde, mais il n'est employé qu'à temps partiel. Toutefois, l'avocat n'est pas un inconnu de la famille Lutchmeenaraidoo. Il défend le ministre des Affaires étrangères dans le litige qui le lie à la firme immobilière Le Cerisier Ltd.

Celle-ci a réclamé Rs 9 millions de dommages au ministre pour le retard et les pertes financières subies. Le Cerisier Ltd voulait démolir deux appartements à Mont-Choisy pour la mise sur pied d'un projet en 2006. L'affaire a été entendue en octobre.