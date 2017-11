Ile Maurice: Menaces contre Xavier-Luc Duval - Showkutally Soodhun en cour le 7 novembre

Poursuivi pour outrage against depository of public authority, le ministre du Logement et des terres devra se présenter en cour le 7 novembre.

C'est ce qu'a déclaré le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, hier, mardi 31 octobre, au Parlement.

Le Directeur des poursuites publiques a décidé d'entamer des poursuites criminelles contre Showkutally Soodhun qui a proféré des menaces de mort à l'encontre de Xavier-Luc Duval. «Si mo bodyguard donn mwa so revolver, mo ti pou touye Xavier Duval dan Parleman. Mo touye li. Apré samem ki apel djihad», avait déclaré le ministre des Terres et du logement lors d'une sortie publique à Flacq, mardi 18 juillet. Et il aurait récidivé le mardi 8 août.

Répondant à une question de Reza Uteem, le ministre mentor a déclaré que trois personnes ont porté plainte contre le ministre. Showkutally Soodhun sera poursuivi pour outrage à un membre du Parlement en vertu de l'article 156 (1) du Criminal Code.

Sir Anerood Jugnauth a ajouté que le cas de Showkutally Soodhun est différent de celui de Raj Dayal, qui avait été contraint de démissionner. C'est la raison pour laquelle Showkutally Soodhun a gardé son poste de ministre.