Nigeria: Afrobasket Fiba 3X3 - Nigeria et Niger au menu

Arrivée à Lomé depuis dimanche soir, la sélection malgache constituée des deux Majungais Rick Ley Loubachy et Elly Randriampionona, du gendarme Fabrice Mandimbison et du policier Claudio Mbolatiana Rajaonarivony, capitaine de l'équipe, a pu effectuer une séance d'entraînement de mise au point finale, durant ces quatre jours en terre togolaise.

La poule C est, quant à elle, constituée de deux grosses pointures, à savoir l'Égypte et la Côte d'Ivoire avec la Mauritanie. Et le pays hôte, Togo figure dans le groupe D avec le Ghana et le Benin.

Les équipes engagées sont réparties en quatre groupes de trois selon le dernier classement officiel de la fédération internationale, c'est-à-dire le classement Fiba Afrique. Madagascar, classé dixième en Afrique se trouve dans le groupe B avec le Nigeria (deuxième), un des favoris et le Niger (septième). Pour sa part, le groupe A est composé d'un des grands pays de la balle orange, le Mali en compagnie de l'Ouganda et la Gambie.

