Angola: Cuando Cubango - Une gouvernante garantit la continuité des projets structurants

Menongue — Le gouvernorat local continuera à développer des projets structurants pour le bien-être de la population, a déclaré mercredi, à Menomgue, le vice-gouverneur de la province de Cuando Cubango pour le secteur politique, économique et social, Mme Sara Luísa Mateus.

Intervenant à l'ouverture des journées commémoratives des 42 ans de l'indépendance nationale, qui se commémore le 11 novembre, sous le thème: « Unis pour un Angola démocratique, uni et indivisible», a souligné parmi de nombreux projets existants, la réhabilitation et asphaltage des routes de manière à faciliter la libre circulation des personnes et des biens.

Elle a rappelé que la libre circulation des personnes et des biens était une réalité qui permet la connexion des ménages à travers le pays, bien que la province ait encore des difficultés en ce qui concerne les routes, dans la plupart des municipalités et des communes.

Dans ce cadre particulier, la gouvernante a révélé que le gouvernorat local, dans la mesure du possible, résoudra les difficultés liées à ces questions et d'autres relatives au domaine social progressivement, afin de continuer à fournir des solutions et répondre aux besoins de la population.

Pour la célébration de 42 ans d'indépendance de l'Angola, Cuando Cubango prévoit plusieurs activités, notamment des conférences sur la date, les activités sportives, culturelles, visant à saluer les gains obtenus au cours de cette période dans divers secteurs de la vie des Angolais et à honorer la contribution de nombreux nationalistes à cette conquête.

La cérémonie a été témoignée par des membres du gouvernorat, la société civile et d'autres invités.