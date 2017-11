Angola: La BM étend sa coopération avec le soutien au Budget du pays

Luanda — La Banque mondiale et le gouvernement angolais étudient la possibilité de cette institution financière de Brentton Woods d'apporter un soutien budgétaire à l'Etat, a affirmé mercredi, à Luanda, son vice-président pour la région d'Afrique, Makhtar Diop.

En plus de l'appui au budget de l'Etat, Makhtar Diop a souligné l'aide apportée aux secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie, des eaux et de l'agriculture, dans le but d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement angolais.

Maktar Diop, qui s'adressait à la presse après la rencontre avec l'équipe économique du Gouvernement angolais, a exprimé la confiance totale au gouvernement dans la perspective de développer la coopération existante.

Sans déterminer le montant, le cadre officiel de la Banque mondiale a dit que la valeur sera mise à la disposition après l'évaluation appropriée, et que pour l'instant, il est en cours d'étude les moyens de procéder à ce soutien au budget de l'Angola, qui sera fixé dans le futur.

Pour Makhtar Diop, le plus important est la volonté que la Banque mondiale a de soutenir le gouvernement de l'Angola et d'augmenter de façon significative les niveaux de ressources de cette institution qui vont prêter au pays.

Sans parler des préoccupations dans le contexte actuel du pays, il a indiqué que le plus importante est l'existence d'une « fenêtre d'opportunité » pour la coopération entre la Banque mondiale et l'Angola, qui est de travailler dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'énergie et l'eau et l'agriculture, sur la base d'objectifs pratiques pour atteindre les objectifs du Gouvernement.

Ces objectifs se traduisent par un accès accru à l'éducation, une réduction de la mortalité maternelle et infantile, une augmentation de l'approvisionnement en électricité au profit de la population et d'autres hypothèses.

"Nous allons mettre en œuvre ensemble et faire un plan pratique pour atteindre ces objectifs du gouvernement angolais", a déclaré le responsable de la Banque mondiale.

Actuellement, la présence de la Banque mondiale en Angola se centre sur trois axes, à savoir l'assistance technique, les études et le financement de projets.

En ce qui concerne l'assistance technique, trois initiatives sont en cours, telles que l'assistance technique pour l'amélioration de l'environnement d'affaires, le développement du système financier et le blanchiment de capitaux et la lutte contre les flux financiers illicites.

La visite de Makhtar Diop en Angola a lieu du 31 octobre au 2 novembre, dans le cadre de la Révision stratégique d'intégration, qui figure dans les priorités de 2017.