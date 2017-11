Angola: Le pays demande un soutien à la Banque mondiale pour améliorer le "Doing Business"

Un accord de coopération sur la sécurité et l'ordre public devrait être signé à… Plus »

« A partir de maintenant, nous allons mettre des équipes des deux institutions à travailler et elles vont fixer un chronogramme du niveau d'engagement financier et des résultats qu'on s'attend des réalisations qui seront incluses dans le chronogramme pour chaque domaine» a-t-il dit.

Luanda — L'Angola a demandé le soutien de la Banque mondiale pour mener une étude de diagnostic pour identifier les inefficacités existantes qui entravent le développement du secteur privé et trouver des solutions pour améliorer l'environnement des affaires, par conséquence l'amélioration de la classement "Doing Business".

