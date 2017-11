Mais avec des prix très compétitifs car animé d'un certain patriotisme, Jocelyn Razafimamonjy n'hésite pas à baisser ses prix quand il s'agit des Barea ou de l'équipe nationale féminine mais il est aussi lié au JET Mada et à la CNaPS Sport. Des essais, dit-il, qu'il espère étendre à d'autres clubs dans d'autres disciplines tant la qualité de ses maillots fait l'unanimité des sportifs malgaches voire du monde du sport en général.

Après la JS St Pierroise, les commandes s'enchaînent pour Nino avec les autres clubs de football dont Ste Marie, Olympique St Paul, Ligne Paradis, AS Petite Ile et Capricorne.

Il s'est en tous cas, suffisamment imprégné de la situation dans le football malgache qu'il est devenu logiquement agent de joueur. Un métier qui l'a conduit à La Réunion où sa carrière a véritablement décollé car dans un département français où toutes les équipes de renom affichaient les grandes marques de vêtements telles Nike ou Adidas, Jocelyn Razafimamonjy a réussi le pari fou d'imposer sa marque. C'est ainsi que les clubs connus du championnat réunionnais arboraient non sans fierté des marques de vêtements et essentiellement des maillots frappés du logo de Nino Design International.

Mais ce fonceur-né ne s'est pas arrêté là en s'offrant le brevet fédéral d'entraîneur doublé plus tard par le diplôme d'entraîneur de licence C qu'il est allé chercher à Ambanja. C'est dire sa foi pour cette discipline à qui il a tout donné car de retour à Tana, il a créé son propre club, le Galactic, auteur d'une sacrée performance car l'équipe est parvenue à monter par deux fois en Ligue 1 du très relevé championnat d'Analamanga.

Après ses débuts à Toliara sous les couleurs de Tanora Miray Sans Fil puis au 3FB de la même ville, ce latéral droit a été appelé en présélection chez les Scorpions. Et même si le test n'a pas été concluant, cela a aiguisé encore plus son amour pour le football.

