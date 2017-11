Madagascar: Tourisme - Soutien de l'OMT à Madagascar

80% des nourritures trouvées dans le pays sont issues de l'agriculture naturelle, sans utilisation de produit chimique. Avec ces atouts, l'écotourisme et le tourisme villageois connaissent une bonne évolution avec une croissance de 20% en 2016 et certainement un taux record en 2017. Le tourisme de croisière affiche également de bonnes perspectives. La prochaine saison commence le 4 novembre et on s'attend à recevoir 60.000 touristes.

Arrivé hier, celui-ci compte démontrer au monde que « l'île aux trésors » peut très bien être visitée, contrairement aux informations décourageantes véhiculées par les médias internationaux. En effet, la visite de sites touristiques figure au programme de sa mission actuelle. Lors d'un spring-meeting organisé hier au Carlton Anosy avec le ministre Roland Ratsiraka, en présence de hautes autorités, des représentants des partenaires techniques et financiers, des opérateurs touristiques ainsi que des médias, Taleb Rifai a reconfirmé son soutien à la destination Madagascar. De son côté, le ministre Roland Ratsiraka a mis en avant les atouts de la Grande-île, en termes d'écotourisme, de tourisme durable et de biodiversité qui sont également défendus par l'OMT. « Madagascar dispose de 80% d'espèces endémiques en biodiversité.

