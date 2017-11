Coup de théâtre, mardi, quand les trois clubs en lice dans la ligue des champions décident de monter au créneau pour fustiger certaines incohérences dans l'organisation de cette compétition. Une interpellation dans les règles de l'art assortie d'un ultimatum de 48 h pour montrer l'urgence de cette sombre affaire.

Rien ne va plus dans l'organisation de la Ligue des champions. Tel est l'avis de trois autres clubs engagés dans cette compétition et qui ont choisi d'étaler l'affaire au grand public par le biais d'une conférence de presse qui s'est tenue au Live Hotel, à Andavamamba.

Temps de repos. Elgeco Plus, de la bouche de son président, Alfred Randriamanampisoa, ne demande ni plus ni moins que le respect de la parole donnée car il estime qu'une fois que la Fédération Malgache de Football a sorti la date du 12 au 19 novembre pour les matches retour de la Poule des As à Tana, elle ne devait plus se défiler.

Une date qui permet de respecter le temps de repos de 48h entre les rencontres car cela n'avait pas été le cas aux matches aller de Fianarantsoa.

Intarissable, Alfred Randriamanampisoa explique que l'existence d'une épidémie de peste à Tana ne tiendrait plus la route car même les écoles feront leur rentrée le 6 novembre.

Enchaînant sur le sujet, et dossier à l'appui, il soutient également que les matches aller ont pu se tenir à Fianarantsoa alors que la peste sévissait aussi dans cette ville avec un bilan de 17 cas avérés pour trois morts.

En clair, le président d'Elgeco Plus demandait à ce qu'on organise les matches retour de la Poule des As à Tana mais non plus à Fianarantsoa avec un strict respect du temps de repos entre les deux matches. Comme la clôture de l'inscription à la CAF est prévue le 30 novembre, alors nous sommes encore dans les temps, explique-t-il.

Tirage au sort. Le PCA d'Elgeco, Yves Julmond Rakotondranivo se chargeait ensuite d'enfoncer le clou en dénonçant le calendrier des rencontres en aller comme au retour et qui donnait un grand avantage à la CNaPS Sport qui ne joue à chaque fois qu'à 15h. « On devait donner la même chance à tous les clubs, quitte à organiser un tirage au sort et en présence des quatre clubs », proposait ce grand passionné de football qui écorne au passage l'absence d'une véritable politique de développement du football.

Le représentant du COSFA, Jocelyn Ralambo, est revenu sur le changement de lieu et de calendrier des matches retour de la Ligue des champions. « Nous avons eu plus de 4 millions d'ariary de dépenses pour ces matches aller à Fianarantsoa et c'était dur pour pouvoir trouver ce budget. Alors nous demandons à la FMF de revenir à sa décision initiale de tenir les matches retour à Mahamasina du 12 au 19 novembre et de modifier le calendrier pour que chaque équipe se trouve sur un même pied d'égalité. »

A noter que le HZAM qui n'était pas au Live Hotel partageait le même avis et l'a fait savoir par une lettre transmise à Elgeco Plus où il était également souligné que du temps du président Ahmad, un tel changement de dernière minute ne s'est jamais passé. Affaire à suivre...