Madagascar: « Havay » - Joey Aresoa met en avant son talent d'artiste plasticien

Joey Aresoa ? On ne la présente plus. Dans le milieu du slam, c'est une célébrité. Elle fait effectivement partie des premières femmes à s'être lancée dans ce monde plutôt dédié aux hommes. Et elle a réussi à s'imposer. Joey, ce n'est pourtant pas qu'une slameuse.

« Havay », c'est la nouvelle aventure artistique dans laquelle s'est lancée Joey Aresoa. Tombée en amour pour le slam il y a un peu plus de dix ans, elle s'y est faite un nom mais ne s'est pas arrêtée dans ce seul domaine. Joey, c'est une amoureuse de la vie, de l'art. Dans son art, elle marie la peinture, le collage et utilise comme accessoire la poésie. « Havay », est, autrement dit, un mélange de toutes les facettes artistiques de la jeune femme. « Des proses en couleurs », pour reprendre ses termes. Prochainement, elle investira donc les cimaises du Citizen Guest House Isoraka pour y dévoiler ses œuvres. Une occasion à ne rater sous aucun prétexte pour tous ceux qui n'ont encore jamais eu l'occasion de découvrir Joey, l'artiste plasticienne. Les professionnels sont également les bienvenus car comme l'a souligné la slameuse, « c'est pratiquement un appel à éditeur ! ».

« La femme ». Nous sommes en 2006, Joey est invitée à découvrir pour la première fois le slam au rendez-vous mensuel du CCAC dénomé « scène ouverte ». D'emblée, elle est conquise et elle comprend que c'est ce qu'elle veut faire. Elle a toujours aimé les mots, mais avec le slam, c'était le déclic. « J'ai découvert le slam en venant voir un ami performer. C'était une évidence, une belle évidence. J'ai improvisé du Verlaine, j'ai adoré ! Je me suis découverte slameuse et j'ai grandi avec. Le public était enthousiaste. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait plus de slameurs que de slameuses. Du coup tout le monde est toujours un peu curieux de voir ce qu'une femme a à dire... A la question d'où vient l'inspiration, je pense que la plupart des slameurs diront, du quotidien, de ce qu'on tait normalement, et je n'échappe pas à la règle. Donc il n'y a pas de sujet de prédilection. La ligne générale est peut-être les travers de la société, de l'existant national ». Pour « Havay » cependant, elle a décidé de se pencher sur la femme.