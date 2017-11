Madagascar: Vente de la Villa Élisabeth - « Andry Rajoelina n'est pas du tout impliqué », explique Naivo Raholdina

Terminologies. Pour appuyer ses propos, Naivo Raholdina a effectué un bref rappel du passé. « En 2008, le ministère des Finances et du Budget a projeté d'aménager un bureau sur ce terrain. Des métrages ont eu lieu mais le professeur Zafy s'est tu jusqu'à sa mort», indique-t-il. L'affaire a été mise en stand by pendant près de sept ans jusqu'à ce qu'en 2014, un acte de vente ait été signé par le ministre de l'Aménagement du Territoire de la période transitoire pour éclater ces derniers temps. Mais le député ne s'arrête pas là. « Selon les textes en vigueur, la vente d'un terrain qui tombe sous le régime de la domanialité privée de l'État incombe au ministère de l'Aménagement du Territoire. Pour ce qui est du patrimoine de l'État, c'est le ministère des Finances qui s'en occupe ». Premières terminologies à distinguer. Ce n'est pas tout. « Entre patrimoine de l'État et patrimoine national figure une nuance. A la différence du patrimoine de l'État, le patrimoine national relève de la compétence du ministère de la Culture », explique Naivo Raholdina. Deuxièmes terminologies à différencier. La Villa Élisabeth n'appartient pas au patrimoine national.

En effet, selon les explications qu'il a fournies, mardi dernier, lors d'un point de presse à Ambondrona, tout porte à croire que la signature de l'acte de vente polémique a été effectuée à l'insu de l'ancien président de la Transition. « Cela n'a jamais été présenté ni en Conseil des ministres ni en Conseil de gouvernement durant la Transition. Elle relève de la compétence du ministre de l'Aménagement du Territoire de l'époque », affirme-t-il. Et lui de poursuivre que « par conséquent, Andry Rajoelina n'est pas du tout impliqué dans cette affaire et que les différentes accusations à son endroit devront cesser ».

