Madagascar: Synode d'Ambositra - Formation en protection sociale

L'église protestante de Madagascar, connue sous l'acronyme FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara) poursuit la mise en œuvre de la convention qu'elle a établie avec la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Rappelons que cette convention a été signée par le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa, président de la FJKM et le Directeur Général de la CNaPS, Arizaka Rabekoto Raoul. Le 30 octobre dernier, la FJKM et la CNaPS ont clôturé un atelier de formation sur la protection sociale.

But. L'objectif global était d'affilier le maximum de travailleurs des églises à la CNaPS. En effet bon nombre de ceux-ci n'étaient pas encore affiliés à la caisse nationale. Le pasteur Tantely Andrianaivosoa, membre du bureau synodal d'Amoron'I Mania de rajouter : « Les pasteurs sont déjà affiliés à la CNaPS, par contre ce n'est pas le cas pour les enseignants au sein des écoles FJKM, d'où la nécessité de cette formation ».

Information. Pour jouir de tous leurs droits relatifs à la protection sociale, il faut d'abord que les travailleurs les connaissent et les comprennent ; et ce, qu'ils s'agissent des travailleurs des églises ou d'autres travailleurs du secteur privé. La formation a donc débuté par une séance d'information et de sensibilisation sur la protection sociale dans sa globalité et son historique à Madagascar ; s'en suivirent des exposés sur le Code du Travail et le Code de la Prévoyance sociale, etc. Communiquer, informer et sensibiliser ne suffisent pas pour avoir des impacts, des travaux de suivi sont nécessaires ; c'est ce qu'a laissé entendre Madame Voahangy Randrianja, du bureau permanent de la FJKM.