Madagascar: Villa Elisabeth - L'État annule l'acte de vente par arrêté

L'Exécutif annonce qu'un arrêté ministériel d'annulation de la vente du domaine sur lequel est bâtie la villa Elisabeth a été pris. Un acte qui serait toutefois contestable.

L'annulation. Telle est donc la réaction de l'État face à la vente du domaine Saint Antoine IV, où est bâtie la villa Elisabeth. Une annulation par le biais d'un arrêté ministériel.

Par l'intermédiaire du ministère auprès de la Présidence chargé de l'Aménagement du territoire, et de celui des Finances et du budget, l'Exécutif a réagi à la polémique entrainée par la vente du terrain sur lequel se trouve l'hôtel ministériel mis à la disposition de feu Albert Zafy, ancien président. Devant la presse mardi à Anosy, les ministres Benjamina Ramanantsoa et Vonintsalama Andriambololona ont affirmé ne pas avoir été au courant de l'existence de cette vente.

« Je n'ai eu vent de l'existence de cette vente que peu avant le décès de l'ancien Président Zafy », a affirmé le ministre Ramanantsoa. Que ce serait le président de la République qui l'aurait mis au parfum, et lui aurait demandé d'ouvrir une enquête. Le silence gardé jusqu'ici aurait été dicté, du reste, par le respect de la période de deuil suite au décès du professeur.

Enquête approfondie

Sur la base d'une copie en noir et blanc qu'il avait durant la conférence de presse et comme il l'a dit, selon les publications de quelques journaux et les réseaux sociaux, le ministre auprès de la Présidence confirme que l'acte de vente aurait été signé le 24 janvier 2014. Il a ajouté que l'enregistrement auprès de la conservation de la propriété foncière d'Antananarivo a été fait le 21 novembre 2016.

Un arrêté ministériel pour l'annulation de l'acte de vente et du titre foncier a alors été adopté. Aux yeux de certains analystes, cette décision a été prise afin d'apaiser l'opinion publique. Certains juristes affirment qu'un arrêté ministériel ne serait pas à même d'annuler la vente d'un domaine, qui plus est déjà enregistré auprès du service des domaines.

« Il fut un temps où c'était une pratique faisable, s'agissant de la vente des domaines privés de l'État. Seulement, depuis la loi 2008-014, l'annulation par arrêté ministériel ne pèse pas lourd devant la Justice en cas de litige ou de contestation », explique l'un des juristes contactés. La sécurité juridique des actes entre État et particuliers serait également en jeu.

L'autre point à retenir de la conférence de presse tenue par les deux ministres est que pour une enquête plus approfondie sur cette affaire, une plainte sera déposée au Bianco [Bureau indépendant anti-corruption]. Des zones d'ombre sont effectivement à éclaircir sur ce dossier. Le prix de vente relativement dérisoire du domaine d'abord, laisse perplexe. Il aurait été mis en vente à environ 10 millions d'ariary.

Le ministre Ramanantsoa a indiqué que la vente aurait donc été actée durant la Transition. Comme l'a souligné le député Naivo Raholidina à quelques journalistes mardi, l'ancien Président Zafy avait un Premier ministre et des ministres au sein du gouvernement de Transition. Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux n'ait su l'existence de cette vente, et ne s'y sont opposés publiquement comme maintenant ?. L'achat, en principe, devait être précédé d'une prospection préalable.

Contrairement à pareille démarche, en 2007, le professeur et ses proches sont restés silencieux. La famille de l'ancien chef d'État n'a pas encore réagi sur cette vente jusqu'ici. L'existence d'un accord de la mise à disposition par l'acquéreur d'une parcelle de 700 m², afin d'y construire un nouvel hôtel ministériel, intrigue également. Certaines voix indiquent que la nouvelle bâtisse aurait été destinée à être mise au nom de la famille Zafy.

La loi sur le statut des anciens Présidents prévoit cependant qu'à leur mort, seules les veuves ou enfants mineurs bénéficient de prérogatives comme le logement. Après, les biens sont repris par l'État. La ministre Andriambololona a par ailleurs soutenu : Nous sommes contre la vente des hôtels ministériels ou des terrains sur lesquels ils sont bâtis. La vente dénoncée illégale a pourtant pu être menée à terme jusqu'à son inscription en novembre 2016, auprès de la conservation de la propriété foncière, sans aucune opposition.