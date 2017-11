Mali: Ghislaine Dupont et Claude Verlon - Quatre ans après, de nombreuses zones d'ombre

C'était il y a 4 ans. Le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont, journaliste, et Claude Verlon, technicien de… Plus »

Les services secrets algériens certainement ont connaissance de tout ça... Alors, l'entraide judiciaire avec l'Algérie n'est pas très simple. On le sait tout simplement parce que les ministres nous l'ont dit. Mais c'est certain que si l'Algérie se prêtait un peu plus à une collaboration, tout le monde y gagnerait. »

Il est manifeste qu'un certain nombre de jihadistes se trouvent actuellement en Algérie et que c'est d'une certaine manière un refuge parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'entraide, pour eux, c'est une sécurité.

Certains seraient encore en vie, et selon l'association des Amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, deux ou trois d'entre eux se trouveraient « a priori » en Algérie.

Au final, les rares éléments ou presque dont on dispose aujourd'hui, ce sont les identités de la plupart des ravisseurs et des commanditaires.

Et si oui, par qui ? Autre interrogation : existe-t-il un lien entre cette affaire et la libération des otages d'Arlit intervenue quatre jours avant leur disparition ? La piste a été relancée par un reportage d'Envoyé spécial diffusé sur France 2 en janvier dernier. Mais la justice l'a écarté.

Mais voilà, c'est quand même deux ressortissants français journalistes qui ont été tués ! Ils étaient là pour faire leur métier et c'est vrai que c'est inacceptable de se dire que quatre ans après, on n'a toujours aucune réponse valide, certaine. »

