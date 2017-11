Ghana: Les journalistes ivoiriens partagent leur expérience au Ghana

Cette cérémonie de découverte de l'Inde a donc permis à la forte délégation de SEM Ragutahali Ravindra d'atteindre son double objectif : communier avec les populations de Bouaké et mieux faire comprendre au public Bouakéen la grande richesse et les valeurs profondes d'une culture millénaire qu'est celle de l'Inde.

Les danses folkloriques d'Arunachal Pradesh sont des danses de groupes auxquelles participent à la fois des hommes et des femmes accompagnées de chansons chantées généralement en chœur. L'on a donc pu assister successivement aux danses Aji Lamu, Roppi, Hiirii Klaniing, Popir, Pasi Kongki, Chalo, Lion and Peacock dance etc.

La Côte d'Ivoire et l'Inde, en effet, sont deux grandes cultures, deux grandes civilisations qui n'ont pas encore fini de se rencontrer et de se découvrir. 2500 étudiants ivoiriens étudient en Inde » a expliqué le maire Djibo.

L'Inde et la Côte d'Ivoire ont de très bonnes relations bilatérales. Nous consommons beaucoup de noix de cajou. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur de noix de cajou », a dit SEM Ragutahali Ravindra.

SEM Ragutahali Ravindra, ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, dans son allocution, a dit que cette soirée a pour double but de renforcer les relations les deux pays et la diffusion de la riche culture de ce pays sous-continent en Côte d'Ivoire.

