Mali: Corruption - Les acteurs à l'école du Réseau Plaidoyer et Lobbying

Dans le cadre de la lutte contre la corruption au Mali, la Maison de Partenariat Angers a servi de cadre, à l'atelier d'échanges avec le gouvernement, les OSC et autres acteurs de lutte contre la corruption pour l'amélioration du système judiciaire dans la répression de la corruption.

Les travaux d'ouverture étaient coprésidés par M. Traoré, coordinateur du RPL, du chef d'escadron Mamadou Sangaré, en présence de plusieurs participants.

Cette activité a comme objectif principal de contribuer l'amélioration du système judicaire dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali. Il s'agit entre autres: d'échanger avec les membres du Gouvernement, les OSC et autres acteurs sur la place et rôle de la justice dans la lutte contre la corruption au Mali, discuter de la problématique de la répression de la corruption et délinquance financière au Mali, faire des recommandations pertinentes pour l'amélioration du système judiciaire au Mali.

Il faut reconnaitre que depuis quelques années, la corruption constitue un véritable ralentisseur au développement socioéconomique. Elle est source de graves périls et provoque des drames économiques, humains, sécuritaires et politiques parfois irréversibles. Il compromet le jeu démocratique porte atteinte au crédit de l'Etat, favorise la criminalité organisée et assure l'impunité des auteurs de certaines infractions.