Sénégal: Le gouverneur de Diourbel annonce diverses mesures pour un bon Magal de Touba

Des mesures de polices sont également prévues pour interdire, par exemple, la circulation des deux roues et des charrettes et assurer la sécurité routière.

"Le palliatif est d'apporter des bâches d'eau et faire circuler des citernes pour ravitailler les populations de la périphérie de Touba, les plus touchées par cette pénurie", a expliqué le gouverneur de la région de Diourbel. A cet effet, 140 citernes seront déployées ainsi que 70 bâches d'eau dans la zone centre et la périphérie. A cela s'ajoute, une extension du réseau de près de 40 km.

Aussi bien pour l'électricité et l'eau que pour le réseau de communication et l'assainissement, des dispositions "idoines' sont prises pour garantir aux fidèles un bon déroulement de cette manifestation religieuse commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme, a-t-il déclaré.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.