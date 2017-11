Sénégal: Colloque du Magal - Remettre l'éthique au centre de la recherche du profit à la lumière des enseignements de Bamba

Touba — "Soufisme et développement" est le thème retenu cette année pour le Colloque organisé en prélude du Grand Magal de Touba, de manière à intégrer la dimension éthique dans la recherche du profit, a expliqué le président de la Commission culture et communication de cet évènement religieux, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma.

"Nous avons constaté que le fossé qui existe entre les riches et les pauvres, ne cesse de s'accroître. Il y a un problème quelque part, car le monde est plus riche, mais beaucoup reste plus pauvres", a fait remarquer le guide religieux, dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en ve du Grand Magal, prévu le 8 novembre prochain.

Selon lui, "le problème de l'éthique n'a pas été intégré dans la recherche effrénée du profit. Nous voulons amener cette dimension éthique, que renferme le soufisme, pour qu'il y ait plus de solidarité, de partage, pour que des pays soient moins pillés, plus d'équité dans les échanges commerciaux internationaux".

"Cheikh Ahmadou Bamba a beaucoup contribué à cela. C'est pourquoi nous allons mettre en place ce cadre d'échanges, pour permettre aux sommités scientifiques qui peuvent venir autant de l'étranger que de l'intérieur du pays, de débattre sur cette question", a expliqué le président de la Commission culture et communication du Grand Magal.

Ainsi, "nous allons voir dans quelle mesure on peut s'appuyer sur les enseignements du Cheikh pour les intégrer dans le développement économique et social du Sénégal et dans le monde de manière générale".

Cette rencontre, qui sera animée par d'éminents scientifiques, sera organisée dans la résidence de Khadim Rassoul, deux jours avant le Magal, avec la participation attendue d'une vingtaine de pays du monde arabe.