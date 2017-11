Sénégal: Touba - Les populations seront sensibilisées pour prévenir la dengue

Touba — Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba s'attelle à "bien sensibiliser" les populations sur les mesures d'hygiène et de prévention, ainsi que des comportements à adopter pour prévenir la dengue qui est signalée dans la région de Louga.

"Nous nous attelons, de concert avec les autorités sanitaires, à prévenir d'éventuels cas de cette maladie dans la ville sainte et les circonscrire, si besoin en est", a notamment expliqué le président de la Commission culture et communication de cet évènement religieux, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

"Nous avons dans le comité d'organisation une commission santé qui s'occupe des problèmes du genre et une sous-commission mixte qui est chargée uniquement de faire de la sensibilisation", a-t-il précisé lundi dans un entretien accordé à l'APS, en perspective de cette manifestation religieuse qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme.

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. C'est une infection qui provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer à l'occasion vers des complications potentiellement mortelles, appelées dengue sévère.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé vendredi l'apparition de 11 cas de dengue sur 61 prélèvements testés à la date du 26 octobre dans la commune de Louga (nord). Deux autres cas ont été confirmés lundi au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra-Djoloff (département de Linguère).

Selon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, les responsables de l'organisation du Magal qui, l'année dernière, a reçu plus de 4 millions de fidèles, ont une petite expérience leur permettant de bien communiquer avec les populations lorsqu'il y a des cas d'alerte similaires.

"Nous avons fait face et géré, il y a quelques années, le cas de la fièvre à virus Ebola vécu en pareille période de Magal et, à l'époque, nous avions fait beaucoup de sensibilisation. Et je pense que même si quelque cas sont apparus à Louga, qui est à 100 km de Touba, nous ne sommes pas inquiets outre mesure", a-t-rassuré.

"Nous avons reçu l'information il y a 2 jours et nous sommes à quelque 10 jours du Magal. Mais, nous ne négligerons aucun détail et nous prendrons les mesures idoines pour que les populations soient bien sensibilisées sur les mesures d'hygiène et de prévention", a-t-il insisté.

Le Grand Magal de Touba sera célébré le 8 novembre prochain.