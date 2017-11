Sénégal: La fondation UBA s'investit dans l'éducation

La United Bank of Africa (UBA) est déterminée à travers sa Fondation à accompagner le développement socio-économique des populations.

Elle soutient les secteurs de l'environnement et de l'éducation. C'est dans ce sens que le concours annuel national de dissertation de ladite fondation a été mis sur pied depuis 2014 et l'édition 2017 vient d'être lancée.

Ce concours de Dissertation, communément appelé NEC, qui en est à sa 4e édition a pour objectif de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d'actualités. C'est également l'occasion pour les participants de gagner des bourses d'études pour des Universités africaines de renom.

« Nous avons déjà alloué 9 bourses et nous souhaitons augmenter notre soutien au secteur de l'éducation car, la culture de l'excellence est l'une des valeurs de UBA. Et l'éducation de qualité accessible à tous est la vision de notre banque », a indiqué Mme Amie Ndiaye Sow, administrateur directeur général de UBA Sénégal, lors de la cérémonie de lancement du concours de dissertation. Poursuivant, elle ajoute : « Nous avons enregistré 1200 candidatures l'année dernière, ce qui montre que le concours suscite de plus en plus l'engouement des élèves. Et nous espérons avoir beaucoup plus de candidat cette année. Mais aussi C'est une opportunité pour la Fondation UBA de récompenser les meilleurs candidats qui se feront distinguer à l'issue de la compétition ».

Madame Bola Atta , Présidente de la Fondation de UBA a tenu à rappeler l'engagement de la Fondation UBA à l'Education et aussi la volonté de son organisation "de soutenir nos gouvernements dans la réalisation de leur cahier de charge vis à vis des populations".

Quant à Mme Astou Fall , chef du bureau formation de la Direction de l'Enseignement Moyen Secondaire Général(DEMSG) , représentant le ministre de l'Education Nationale empêché , " cette compétition symbolise la concrétisation d'un concept , l'évaluation des capacités rédactionnelles des apprenants du secondaire. Et , estime que le chantier engagé par UBA depuis quatre ans entre dans le cadre de la quête de l'excellence , une des priorités du Programme d'Amélioration de la qualité et de l'équité(PAQUET)."

Les inscriptions vont se dérouler sur une période de six semaines dans les trois pays que sont le Nigéria, le Ghana et le Sénégal. Des professeurs du Nigeria, du Ghana et du Sénégal seront engagés pour évaluer et sélectionner les 12 meilleurs essais de toutes les inscriptions reçues. Cette année, la compétence et la créativité des élèves seront interrogées. Ils devront répondre à la question « Pourquoi la littérature sert -elle de cadre pour exprimer l'insatisfaction ? »

La dissertation manuscrite produite devra tenir sur moins de 750 mots, accompagnée de leurs coordonnées complètes et remise au Siège Social de l'UBA ou dans l'une des agences.

Les finalistes du concours auront chacun un ordinateur portable. Quant aux gagnants, le premier recevra un prix d'un montant 2.7 millions F CFA ou son équivalent en frais d'études, le 2e aura 1,9 millions ou son équivalent en frais d'études et enfin le 3e empochera la somme de 1 million ou son équivalent en frais d'études.