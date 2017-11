Tunisie: La Tunisie, un hub pour l'Afrique

On attend la participation d'un nombre important de responsables, investisseurs, experts et autres activistes de la société civile en provenances de plus de quarante pays. Jusque-là, selon le directeur général de la FIPA, Khalil Laâbidi, la plus grande délégation annoncée est celle de l'Italie, outre la France et la Grande-Bretagne, parmi les partenaires financiers traditionnels.

On a annoncé, aussi, la participation des Turcs, et de certains pays de l'Asie et de l'Amérique. Concernant le objectifs de ce forum, Khalil Laâbidi a indiqué qu'on ne va pas présenter de grands projets. « L'objectif de drainer des investissements n'est pas ciblé de la même manière que par la conférence «Tunisia 2020 » qui était un événement avec une vision économique globale. « Tunisia Investment Forum est un rendez-vous spécialisé essentiellement dans la question de l'investissement et qui a lieu chaque année depuis 17 ans. A partir de cette année, il va devenir biennal. On va communiquer sur la Tunisie et l'amélioration du climat d'investissement.

Il va avoir des thèmes nouveaux tels que celui de l'Afrique, et la Tunisie veut se repositionner en tant que hub pour l'Afrique, qui est le continent qui va se développer le plus dans les années à venir. Et nous, étant en Afrique et disposant de très bonnes relations avec nos amis africains, nous voulons dire à nos partenaires européens qu'on peut aller ensemble en Afrique. Nous avons une bonne connaissance des pays africains et notre expérience est respectable.

Aussi, nous sommes très respectés en Afrique et on peut y faire des coopérations triangulaires avec un esprit « win-win-win ». Il y aura un deuxième thème qui est la responsabilité sociétale des grands groupes internationaux et surtout en ce qui concerne l'investissement dans les zones de développement régional. Ce sont des points articulaires dans notre politique de développement », a-t-il enchaîné. Et d'ajouter : « Le climat d'investissement s'est nettement amélioré par rapport aux quatre ou cinq premières années après la révolution.

Avec la stabilité politique et sociale, et notamment avec la conférence Tunisia 2020, qui était un point de déclic, nous avons pu promouvoir l'image de la Tunisie, outre la mobilisation des financements. C'est le déclic pour lancer un changement qualitatif en matière de communication pour dire que notre pays a une nouvelle vision économique, entérinée dans le plan de développement 2016-2020.

Désormais, après la présentation des grands projets lors de cette conférence très importante, et dont les retombées sont très respectables, nous travaillons sur la réalisation des projets dont le pont de Bizerte, les projets privés tels que l'usine de pick-up avec Peugeot, le partenariat entre Telnet et Airbus autour d'un nouveau pôle aéronautique dont bénéficieront nos start-up, etc ». Laâbidi a indiqué que d'autres projets d'autoroutes, de stations de dessalement des eaux ont été achevés, tout en soulignant que le travail accompli pour lancer de grands projets est de moyen à long termes.

Pour ce qui est des IDE, Laâbidi a relevé l'importance de la communication, relatant les 13,6% d'augmentation des IDE pour les neuf premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016. Une augmentation qui est en partie due à la conférence « Tunisia 2020 ». Plusieurs indicateurs se sont améliorés, et outre l'impact de la dévaluation du dinar, il y a une amélioration du climat des affaires et du cadre juridique régissant les investissements.

L'Afrique, importantes potentialités

Jalloul Ayed, président de « Tunisia Investment Forum 2017 » a quant à lui longuement relaté l'importance du continent africain, ses potentialités en investissements et la bonne image dont bénéficie la Tunisie en Afrique. « La Tunisie a certes perdu du terrain, mais elle a beaucoup d'amis africains qui la respectent et elle est perçue comme un modèle dans plusieurs secteurs tels que l'industrie, la santé, l'éducation, etc. Nous pouvons récupérer notre place et les entreprises tunisiennes peuvent percer dans plusieurs secteurs et nous en tant que société civile, nous travaillons avec les responsables gouvernementaux sur ce plan. D'autre part, nous avons des partenaires traditionnels avec qui nous pouvons travailler. A titre d'exemple, nos amis italiens seront fort présents lors de ce forum, tout comme les Anglais ».

Le développement régional, l'industrie 4.0, les énergies renouvelables et l'agriculture feront l'objet de débats lors du forum qui verra la participation d'un bon nombre de personnalités internationales dont des responsables de grandes institutions financières internationales, bancaires et autres, des experts économiques de renommée, des décideurs politiques de divers horizons et des activistes de la société civile.

Auteur : Nizar HAJBI

Ajouté le : 01-11-2017