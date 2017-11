Tunisie: Slim Riahi annonce officiellement sa démission

Le président du club et homme d'affaires, qui fait face également à des affaires de blanchiment d'argent avec un gel de ses comptes bancaires, de ses actions et de ses biens, avait annoncé samedi, dans un communiqué, son départ de la présidence du club et la convocation d'une assemblée générale élective d'ici mi-novembre, rappelle-t-on.

Le comité directeur du club a chargé la commission des élections et de dépouillement, composée de Sami Mohsni, Toumi Ben Farhat et Moez Turki, de convoquer une assemblée générale élective dans un délai ne dépassant pas la mi-novembre.

Riahi s'engage, par ailleurs, de «ne pas se représenter pour les prochaines élections et de fournir le soutien nécessaire au nouveau comité directeur pour qu'il entame ses fonctions dans les meilleures conditions», ajoute le communiqué.

Le club rouge et blanc passe depuis quelque temps par des difficultés financières et sportives, exacerbées par l'élimination de l'équipe de football en 1/2 finales de la coupe de la Confédération et le début timide en championnat de Ligue 1 où il occupe la 12e place avec 4 points.

Durant les cinq ans de présidence de Slim Riahi, le Club Africain a remporté le championnat de Tunisie 2014-2015 et la coupe de Tunisie 2016-2017.