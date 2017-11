Tunisie: Devises policières

On rappellera, à titre d'exemple, que le 24 juin, un policier est mort après avoir été grièvement brûlé par un cocktail Molotov lors de violences dans la région de Sidi Bouzid. Deux autres agents ont été blessés par des jets de projectiles et de pierres.

Samedi dernier, une bagarre a opposé les supporters d'un club sportif à la Cité populaire Hélal, à l'ouest de la capitale, avec utilisation de pierres, gourdins et armes blanches. Accourus pour séparer les deux clans, les policiers ont été pris à partie, et quatre policiers ont été blessés par des jets de pierres et autres objets contondants.

Six véhicules de la police ont été endommagés. Se sentant ciblés, des centaines de policiers se sont rassemblés le 5 juillet dernier devant l'ARP pour réclamer l'adoption d'une loi les protégeant dans l'exercice de leurs fonctions, faisant valoir la difficulté de leurs tâches. Rassemblés à l'appel du Syndicat national des forces de sécurité intérieure, les manifestants ont dénoncé les agressions enregistrées ces dernières semaines contre des agents de sécurité.

Cependant, il s'avère que la violence policière et la torture persistent encore dans les locaux de la République. Au mois d'avril dernier, les étudiants manifestaient et décrétaient une journée de grève générale pour dénoncer les violences policières. Le 20 août dernier, des supporters d'un club sportif dénonçaient les violences policières dont ils ont été victimes. Et le 4 octobre dernier, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) révélait qu'entre mars et août 2017, 139 journalistes ont été victimes d'agressions physiques, outre « la multiplication des entraves à l'exercice de leur métier ».

Le SNJT accuse les agents de l'ordre, les fonctionnaires et les responsables gouvernementaux de violences contres les professionnels des médias. Et le Centre de Tunis pour la liberté de la presse (CTLP) estime que « pareilles pratiques compliquent davantage la tâche aux journalistes, surtout que certaines parties continuent à croire qu'il est légitime d'empêcher un journaliste de travailler librement dans les espaces publics ». Le rapport affirme que « les parties officielles restent les premiers responsables des agressions ».

Il faut croire que ces plaintes ont été entendues. Le nouveau Directeur général de la Sûreté nationale, Taoufik Dabbabi, a adressé au corps de la sécurité et de la police un message où il souligne « la nécessité de faire preuve de respect et de bienséance dans les rapports avec les citoyens sur la voie publique et dans les locaux de la Sûreté ».

Dans ce message publié par le porte-parole officiel de la DG de la Sûreté nationale sur sa page officielle, l'accent est également mis sur la nécessité de « sauvegarder les intérêts des citoyens en leur fournissant les prestations avec sérieux et professionnalisme, dans des délais acceptables ». Taoufik Dabbabi affirme, en outre, qu'il sera à l'avant-garde pour contribuer au renforcement de l'invulnérabilité du pays et la tranquillité des citoyens.

Il faut souligner qu'en général, les agents et les fonctionnaires honorent leur serment. Dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers, les agents de l'ordre ont une devise qu'ils sont tenus d'honorer. Celle des policiers américains est : « Servir et protéger » ; en France c'est : « Assister, Servir, Protéger ». Le message adressé par le Directeur général de la Sûreté nationale pourrait inspirer une devise à nos policiers : « Servir, secourir et protéger ». L'essentiel est de s'en tenir à ces devises, à ces directives.