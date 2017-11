Ile Maurice: Rixe PMSD-MMM - Duval et Gunness à couteaux tirés sur Facebook

Sollicité pour confirmer s'il a effectivement dîné avec le ministre des Administrations régionales et cadre du MSM, le secrétaire général du MMM ne nie pas avoir rencontré Mahen Jhugroo dans ce restaurant. «Après deux réunions dans la circonscription Belle-Rose-Quatre-Bornes, l'équipe qui était avec moi est allée dîner à Bagatelle. Quelques minutes plus tard, le ministre est venu dans ce même restaurant avec sa famille. Il est venu me saluer en compagnie d'un médecin. Rien de plus. C'est un bai-looké qui l'a dit à Xavier-Luc Duval», explique-t-il.

«Que pourrait bien cacher le dîner en tête-à-tête entre Mahen Jhugroo et Ajay Gunness au Restaurant 88, à Bagatelle, mardi soir? Est-ce un suivi, il y a quelques semaines, de la rencontre, dans les cuisines d'un hôtel, entre Ameer Meea et Pravind Jugnauth ?» a écrit le leader des Bleus pendant la soirée du mercredi 1er novembre.

