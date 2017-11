Cameroun: Poliomyélite - Les derniers soubresauts d'une maladie en voie de disparition au pays

Le 24 octobre dernier, le monde entier s'est mobilisé pour la Journée internationale de lutte contre la poliomyélite. Le Cameroun pour ce qui le concerne, a tenu une grande marche de sensibilisation contre un fléau qui aura longtemps fait force dégâts parmi les petits enfants.

En effet, avons-nous appris, le Cameroun n'a enregistré aucun nouveau cas de poliomyélite depuis 2014. Un succès qui n'incite pourtant pas les pouvoirs publics, à baisser la garde

D'où la grande marche du 27 octobre dernier à Yaoundé, laquelle a vu le Minsanté, se déployer à travers affiches, tracts et autres vecteurs de communication, pour amener les populations à rester en alerte, et du rendez-vous de 2020, lequel selon des sources gouvernementales, sonnera la fin des financements extérieurs que reçoit le Cameroun dans sa lutte contre la poliomyélite. C'est ainsi que samedi dernier dans la capitale, figuraient en bonne place aux cotées du Minsanté, l'Uincef, le Rotary Club.

Dr Christine Harmelle Ename Ename, secrétaire permanent du Programme élargi de vaccination (Pev) au Minsanté

« Cette marche est une marche symbolique pour la lutte contre la poliomyélite dont nous avons commémoré la journée internationale le 24 octobre dernier. Il s'agit ici d'une marche de sensibilisation pour que la garde ne baisse pas; parce que nous sommes à la phase "End Game"- fin du jeu. Il reste quelques efforts à fournir pour éradiquer la polio au Cameroun.

Je disais tout à l'heure que nous somme dans le End Game, et le Cameroun n'a pas détecté de nouveaux cas de polio depuis 2014. Nous continuons donc la lutte, et ce avec l'aide des bailleurs de fonds et partenaires extérieurs.

Toutefois, nous avons un problème au niveau du bassin du Lac Tchad, à cause du virus polio sauvage qu'on a découvert dans l'Etat du Bornéo au Nigeria. Nous luttons donc beaucoup plus au Bassin du Lac Tchad, parce qu'il n'y a plus de cas de polio détecté au Cameroun.

Aux gardiens d'enfants, , nous demandons d'amener les enfants à la vaccination dès la naissance. Il y a la 1ère dose de vaccin polio dès la 4è semaine, et il faut repartir dès la 6è, la 10è, et la 14è semaine pour une autre dose. Et il faut ensuite penser à la forme injectable, le PVI qu'on administre et qui va remplacer la dose orale quand le pays sera certifié Polio Free, ou alors quand la polio sera éradiquée du monde ».

