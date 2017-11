Cameroun: Yaoundé abrite le 2è forum international sur la qualité des médicaments et cosmétiques du 08 au 10 novembre

Les mauvais et dangereux médicaments ainsi que les cosmétiques, envahissent plus que jamais, l'espace commercial du Cameroun. Consommation des produits qui à en croire la Dg du Lanacome, entraine des conséquences désastreuses sur la santé des populations, conduisant parfois jusqu'à la mort.

Raison pour laquelle, Lanacome dont la patronne était face à la presse hier 1er novembre 2017 à Yaoundé, organise avec le ministère de la Santé publique, l'OMS et autres partenaires dont le Laboratoire national vétérinaire (Lanavet), le 2è Forum international sur la qualité des médicaments et cosmétiques.

Plusieurs thématiques seront au cœur des échanges de trois jours : la contrefaçon et la contrebande des produits, la qualité et la sécurité des cosmétiques, la qualité de l'eau potable et des eaux de boissons au Cameroun, entre autres. Signalons que depuis plusieurs années, le Lanacome qui dispose de moyens modiques pour un mal aussi grave qu'il est amené à combattre, fait de son mieux pour sensibiliser les populations, et les mettre en garde contre les médicaments de la rue qu'on retrouve chez des personnes affectueusement appelées « docta », ainsi que les produits cosmétiques dangereux.

« Le Cameroun est devenu le dépotoir des produits cosmétiques dangereux. Tous les produits interdits ailleurs se retrouvent ici, et aggravent le phénomène de dépigmentation de la peau », a clamé indignée, le Dr Abondo née Ngono Mballa Rose, Dg du Lanacome, avant dire qu'il s'agit maintenant « du génocide de la peau noire ». Le médecin sera rejointe dans son assertion, par un collègue, professeur de médecine, lequel ajoutera pour le décrier, qu'outre les cancers de la peau et les malformations physiques des nouveau-nés, les produits cosmétiques dangereux et les médicaments, sont causes de la difficulté qu'ont certaines femmes à concevoir.

La Dg du Lanacome a souligné que l'objectif de tous ces ateliers est qu'au niveau du Cameroun, les piliers de l'infrastructure nationale de la qualité puissent travailler en synergie pour une meilleure efficacité. Par ailleurs, en marge de la conférence de presse d'hier, le Lanacome a procédé au lancement officiel du projet de certification à la Norme Iso 9001 version 2015 et en a profité pour présenter officiellement son nouveau Logo. « Nous devons relever plusieurs défis, notamment ceux de la qualité de nos produits. Pour cela, pour formaliser un nouveau service a été créée au sein de notre institution et est désormais devenue une Direction d'assurance qualité, hygiène et développement », dixit Dr Abondo.

L'objectif à long terme pour le Lanacome, étant de devenir d'ici trois ans, un laboratoire de référence et de réputation internationale. Vivement qu'avec ce 2è Forum international sur la qualité des médicaments et des cosmétiques, les uns et les autres, comprennent que le médicament contrefait et vendu au trottoir, assure une mort garantie, et que la dépigmentation de la peau, par ces dangereux produits de « beauté », est un fléau qui décime la belle peau noire africaine.