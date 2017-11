Burkina Faso: 57e anniversaire des forces armées burkinabés - Sous le signe de la solidarité face aux défis sécuritaires

Le Burkina a commémoré le 57e anniversaire des Forces armées nationales (FAN) le 1er novembre 2017 à Ouagadougou. Cette année, l'évènement avait pour thème : « L'Armée et la Nation, solidaires face aux défis sécuritaires du moment ».

Autour des FAN, cette manifestation a mobilisé le Chef suprême des armées, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les présidents d'institutions ainsi que des agents et responsables de l'Administration à la Place de la Nation. A l'occasion, l'Etat a été reconnaissant à l'endroit de 72 hommes et femmes des corps militaire et paramilitaire pour les bons et loyaux services rendus à la Nation.

« La fête de l'Armée nationale célébrée le 1er novembre de chaque année nous donne l'occasion de faire le bilan de notre action commune, de rendre hommage aux femmes et hommes qui se battent chaque jour pour la défense de la patrie et d'envisager les actions à venir pour un mieux-être de nos populations ». Ce sont les mots du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean Claude Bouda. Le Burkina Faso, selon le ministre Jean Claude Bouda, a enregistré au cours de l'année 2017 diverses manifestations des actions terroristes qui ont, à certains moments, créé la psychose au sein des populations.

Ces actes terroristes visant en priorité les infrastructures sociales, économiques et sécuritaires, foi du ministre, laissent croire que le pays fait face à une tentative de déstabilisation contre laquelle il a appelé toutes les Forces vives à se mobiliser pour y apporter une réponse appropriée. Dans un tel contexte, la thématique « l'Armée et la Nation, solidaires face aux défis sécuritaires du moment » sonne comme un appel à tous les citoyens à se mobiliser contre les forces terroristes, selon les mots du ministre. Sa conviction : c'est dans la synergie d'actions Forces de défense et de sécurité (FDS) -populations, que le pays viendra à bout de la menace.

« L'action des FDS ne pourrait être efficace sans la collaboration active et intelligente des populations dont l'apport est primordial et indispensable. Etant les premières victimes et comptant en leur sein ces Burkinabè égarés, elles sont les seules à mesure de permettre aux FDS de les identifier et de les neutraliser », de son point de vue. Pour cela, il estime que des efforts doivent être fournis pour instaurer la confiance mutuelle entre FDS et populations, gage indispensable pour l'adhésion de ces dernières à la lutte commune.

« Seules les actions anticipatives menées avec le concours de la population, à travers le renseignement et une meilleure organisation de notre dispositif d'intervention peuvent nous assurer une victoire certaine », se convainc-t-il, face à ce qu'il a qualifié d'« effets de la barbarie que les vaillantes populations continuent de subir », malgré les troupes fortement déployées au Nord du pays pour venir à bout de « l'adversité imposée à notre pays ».

Pour le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, « nous sommes engagés au Nord à mener le combat contre l'insécurité pour sécuriser notre pays. On a besoin de la contribution du citoyen, puisque la défense du pays n'est pas seulement l'affaire des militaires, elle est aussi information, accompagnement et soutien des populations aux FAN dans le cadre de leurs activités. Il est impératif que nous comprenions que chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurisation du pays ».

Dans la perspective d'une meilleure sécurisation de l'espace national, le ministre a indiqué qu'un projet de loi de programmation a été approuvé par le gouvernement pour la réforme 2018-2022, et son adoption ainsi que sa mise en œuvre permettront de répondre aux besoins d'infrastructures et d'équipements des Forces armées.

Sécuriser la bande sahelo- saharienne par la Force commune du G5 Sahel

Face aux actes répétés de terrorisme et à la criminalité transfrontalière dans cette zone, il faut réussir l'opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel, selon Jean Claude Bouda qui a salué à cet effet la qualité du partenariat entre le Burkina et les pays amis. Les difficultés dans la mise en place de cette force conjointe sont de l'ordre du financement, selon le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a dit nourrir l'espoir que des solutions seront trouvées à cet effet. Il a estimé qu'« il faut, ensemble, faire en sorte que les fuseaux définis pour la sécurisation de nos frontières entre nous, le Mali et le Niger, entre le Tchad et le Niger et entre la Mauritanie et le Niger soient mis en place. Cela éviterait que des gens viennent nous attaquer et repartir sans coup férir de l'autre côté ».

Un travail de longue haleine, selon le Président de Faso. La Nation a décoré 72 agents à l'occasion du 57e anniversaire des FAN de la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire, la médaille commémorative et de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Le défilé militaire et des corps paramilitaires à la Place de la Nation a été le dernier tableau de la commémoration du 57e anniversaire des FAN du Burkina.

Réactions de quelques récipiendaires

Sergent chef Marie Hortense Pascaline Belem/Sidibé, décorée de la médaille commémorative, agrafe Soudan

« J'ai effectué une mission de 12 mois au Darfour. J'ai un sentiment de satisfaction pour le témoignage de la reconnaissance de la hiérarchie à mon égard. Je pense que le futur sera meilleur et on s'en remet à Dieu.»

Donald Pascal Sawadogo, décoré de la médaille militaire

« J'ai des sentiments de grande satisfaction pour avoir été décoré parmi mes frères d'armes ! C'est la reconnaissance de 18 ans de service. J'exhorte ceux qui n'ont pas encore eu cette chance à être dévoués, travailleurs, disciplinés et à œuvrer à tout ce qui concourt à garantir la paix et la sécurité au Burkina.»

Lieutenant de gendarmerie Hurbert Hermann N'Do, décoré de la médaille d'honneur militaire

« J'ai reçu la médaille d'honneur militaire qui est la plus haute distinction dans l'ordre militaire. Cette médaille, je la reçois comme un appel de ma hiérarchie et de mes collaborateurs à redoubler d'efforts, à mieux faire davantage. Ça veut dire que les chefs ont apprécié la qualité du service que j'ai fourni, et cela les a motivés à me décorer.»