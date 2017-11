Burkina Faso: Lauréat du prix challenge leadership africain 2017 - « Je veux dédier ce prix à l'ensemble de la presse burkinabée »

C'est par mail que j'ai été informé. Et ensuite, l'ONG a composé une délégation de trois personnes pour me porter la nouvelle à Ouagadougou.

Quand on est lauréat, c'est toujours bon. D'abord, pour l'entreprise de presse, c'est une reconnaissance qui va à l'ensemble des travailleurs de la Maison. C'est la principale retombée. Ensuite, l'image de la Maison peut s'en trouver encore plus belle. C'est la reconnaissance du travail de chacun des animateurs de l'entreprise.

Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Je n'ai pas d'information là-dessus, mais j'ose croire qu'il y aura un trophée et pour moi, c'est le plus important.

Boureima Jérémie Sigué : J'ai été surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout et parce que c'est quand même nouveau comme prix. Après cette surprise, j'ai éprouvé un sentiment de satisfaction. Je suis satisfait parce que c'est une ONG qui œuvre à l'échelle de l'Afrique, qui me désigne lauréat de ce prix. De ce point de vue, je pense qu'il est légitime que j'éprouve un sentiment de satisfaction, voire de fierté.

