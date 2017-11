Tunisie: Que de soucis !

D'autres dossiers transmis devant les instances concernées de la Fifa sont beaucoup plus épineux, notamment celui afférent aux redevances de l'entraîneur Paulo Duarté et qui dépassent le milliard de nos millimes.

L'entraîneur actuel, Jose Da Mota, quoique placé sur un siège éjectable, tout comme l'ensemble de ses adjoints, essaie contre vents et marées de surmonter ces aléas de parcours, en continuant à assumer ses fonctions comme si de rien n'était. Rien que pour cette semaine, il a programmé une série de séances d'entraînement, alliant aussi bien les aspects physiques que technico-tactiques avec en moyenne deux séances par jour dans le but d'assurer les conditions adéquates pour l'intégration de certains jeunes comme d'un bon nombre de nouvelles recrues qui seront disponibles à partir du prochain mercato, date d'expiration de la sanction infligée par la Fifa, l'empêchant d'opérer des recrutements tout au long des deux mercatos précédents.

