Tunisie: Quand la musique accompagne le théâtre

C'est l'histoire d'une enquête traitant des relations sentimentales et sexuelles en milieu universitaire.

Un professeur de sociologie est marié à une journaliste qui a abandonné son travail. Leur couple est en crise.

Ses étudiants en master entreprennent, sous sa direction, une enquête sur l'amour pour lever tous les voiles et tabous. Différents points de vue s'entremêlent, nourrissant les discussions autour des thématiques du rapport au corps, la séparation, la possession, l'affection, le désir et la révolution sexuelle comme projet politique.

Mais est-ce vraiment cela, l'Amour? Ou en est-ce une illusion ?

Salah Felah trouve dans ces vers de Maarri «Quant à la certitude, elle n'existe pas. L'apogée de mes efforts se trouve. Dans l'intuition et les pressentiments.», une ligne conductrice pour écrire son texte et réfléchir sa mise en scène. Il est aussi servi par belle distribution composée de Basma El Euchi, Bechir Ghariani, Ghassen Ghadhab, Rahma Felah, Aymen Selliti , Rami Zaatour, Talel Ayoub , Besma Baazaoui, Hiba Trabelsi...

Pour la représentation du jeudi soir, le public sera servi doublement avec la Happy hour qui fait son grand retour pour une nouvelle saison où riment art et bonne humeur pour le plaisir de tous. Ce rendez-vous hebdomadaire du jeudi après-midi rassemblera des artistes de différents genres musicaux venus offrir 60 minutes de pur bonheur auditif dans une ambiance chaleureuse et intime. Cette année, la Happy hour vous promet de belles découvertes musicales qui transformeront le café du 4e Art en une pépinière de rencontres et d'art.

Cette semaine, c'est une carte blanche pour Khalil Jridi, un chanteur-auteur-compositeur né à Béja et installé à Tunis. Grâce à ses talents de guitariste, pianiste et sa voix vibrante, il arrive à conquérir le cœur d'un public assoiffé d'une touche nouvelle redonnant un coup d'éclat à leurs tubes préférés en R&B, pop soul et indian folk.