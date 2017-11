Tunisie: Méritent-ils d'être tous là ?

Quand on sait aussi que Ali Maâloul est convoqué aussi alors qu'il est annoncé pour le moment forfait contre la Libye à cause de la blessure contractée avec son équipe lors du match aller comptant pour la finale de la Ligue des champions, dimanche dernier face au Widad de Casablanca, on est de plus en plus persuadé que le sélectionneur national applique une politique de protectionnisme envers ses joueurs.

C'est dire que les choix du sélectionneur sont un peu paradoxaux. Sinon, comment expliquer que Srarfi n'est pas retenu en sélection au moment où il s'est intégré à Nice et maintenant qu'il a moins de temps de jeu, on le retrouve de nouveau en équipe nationale.

Dans cette nouvelle liste, on note le retour en sélection de Bassam Srarfi et Mohamed Ali Moncer. Si Srarfi n'a pas pris part au dernier match de son équipe, Moncer est en train de se faire un place dans son nouveau club, Ittihad Alexandrie, lui qui a passé une année sabbatique à l'Espérance de Tunis.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.