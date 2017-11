Tunisie: Des clins d'œil variés à voir et à revoir

La Maison de l'Image accueille, du 29 octobre au 12 novembre, une exposition collective intitulée «Visions». Il s'agit d'une initiative de jeunes photographes bénéficiaires du projet Vision Solidaire. L'exposition est le fruit de travaux entamés depuis le mois de juillet dernier, lors d'ateliers de formation en photographie du projet Vision Solidaire.

Afin que l'exposition soit d'une grande rigueur esthétique et technique, Amine Landoulsi, photoreporter et photographe collaborateur à de nombreux projets au sein de la Maison de l'Image, a été associé au projet en tant que commissaire de l'exposition. Son rôle consistant à choisir le meilleur sujet traité par participant, réfléchir à la diversité des sujets à exposer, et où chaque participant donne à voir sa propre vision née de son vécu, de son vu, de ses émotions, de son état...

Parmi les œuvres exposées figure « Un quart d'heure avant...», de Nesrine Maalem, dont l'œuvre est sur Sfax connue pour être une ville très active, un pôle économique prospère et animé; toutefois, une balade avant 8H00 révèle une cité photogénique que l'activité humaine escamote d'une certaine manière. «Etant intéressée par l'urbanisme, j'ai vu Sfax comme un ensemble de volumes, de surfaces et de lignes; une leçon d'architecture».

«Ziara» est l'intitulé de l'œuvre de Hajer Gharbi chez qui la photographie de scène est une spécialité qui ne manque pas de difficulté, car il faut, d'une part, bien exploiter la photogénie des costumes, la chorégraphie du spectacle et, d'autre part, contourner les obstacles inhérents à l'organisation et à la sécurité.

Dans «Salle d'attente» , Sarra Khammouma réfléchit: quand on a un parent qui subit une opération chirurgicale, l'attente est toujours angoissante. Avant l'intervention et tout de suite après l'éveil de l'anesthésie : «j'ai meublé le temps en prenant des photographies des détails qui m'ont fascinée. Un hôpital est un monde tout en blanc comme un écran de cinéma sur lequel on projette toutes ses peurs», écrit-elle pour présenter son œuvre.

Naim Naffati qui habite la cité populaire Ezzayatine se penche dans «Ma cité la nuit !», sur les rues désertes la nuit et où seuls quelques jeunes discutent sous un lampadaire ou se réunissent au café. La photographie de nuit est difficile, techniquement les images sont moins pures que celles réalisées pendant la journée, mais ce sont les gens à photographier qui sont la plus grande contrainte car la cité n'a presque jamais été photographiée ni pendant la journée ni pendant la nuit.

Le dimanche de Noureddine Ahmed était tellement terrible qu'il décrit dans «Migraine Vs photographie», une crise de migraine intense qui a bouleversé tout son programme; c'est alors qu'il a décidé de vaincre cette douleur intense par des prises de vue dont le sujet est justement ce malaise.