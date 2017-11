Tunisie: Le malaise est partout

Les joueurs du CA étaient bien présents à l'annexe de Radès sans pour autant rejoindre l'aire de jeu. Quant au Lombard Marco Simone, il était bien là mais seul au monde ! Sur ce, le technicien italien du CA a tenté de convaincre ses joueurs de s'entraîner, en vain. En l'absence des dirigeants et des membres du comité directeur, «l'initiative» du coach n'a pu aboutir (ambiance!).

Raison invoquée par les joueurs pour ne pas s'entraîner : la sempiternelle pomme de discorde en rapport avec les dus des pensionnaires clubistes. Selon certaines sources proches du club, les joueurs du Club Africain demandent le règlement de deux mois d'impayés. Le CA n'est décidément pas sorti de l'auberge ! Problèmes de gestion du groupe, problèmes de financement de toutes les sections, crise de gouvernance...Dur, dur d'être clubiste en cette période.

Staff technique : horizons lointains

Volet staff technique de l'équipe première, c'est encore le flou artistique. Il n'est pas question de pourparlers qui achopperaient avec l'éventuel revenant Chiheb Ellili. Mais de trouver une sortie de crise, soit un accord à l'amiable avec Marco Simone. Il faut comprendre que l'Italien n'a pas encore été notifié par écrit et officiellement de son licenciement. Cependant, la rupture pourrait bientôt intervenir dès que l'ex-joueur du Milan AC et de Monaco sera avisé de la fin de sa mission à la tête du CA. Une question taraude les esprits et se pose avec acuité en ce sens. Quelle indemnité de départ pour le Lombard ? Et qui prendra à sa charge les frais y afférents sachant que même avec les frais de fonctionnement, actuellement, le CA peine à joindre les deux bouts ! Se dirige-t-on vers un nouveau bras de fer avec un coach qui a affirmé noir sur blanc qu'il n'a pas encore achevé son projet de refonte de l'équipe A ? Après Daniel Sanchez, Nater, Belaid, Nouioui récemment, Simone aura-t-il recours à la Fifa s'il est indélicatement licencié après être devenu «persona non grata» au Parc A ? Un fait est certain à ce propos. Le désormais président sortant du CA aurait décidé de laisser la gestion de ce dossier à son successeur dans la perspective de l'assemblée élective du 12 novembre. Pour revenir à la succession du staff technique en place, rappelons que Chiheb Ellili avait récemment annoncé sans détour qu'il est plus que disposé à renouer avec le Club Africain: «Qui aurait l'outrecuidance de décliner une offre du CA ?», a-t-il insisté. Et au technicien kerkennien d'affirmer en substance : «Si je suis sollicité, je me dois de répondre à l'appel du devoir et du public clubiste. En clair, j'ai un projet à boucler au Parc A. J'ai récemment eu un entretien avec Ridha Dridi. Je n'ai posé aucune condition. Je réclame juste mes dus».

Une bouffée d'oxygène ?

Ce serait à coup sûr une bouffée d'oxygène pour tout le microcosme clubiste. Un geste altruiste de Slim Riahi qui permettrait aux éventuels «repreneurs» clubistes de se décharger d'un poids certain. Au sein de la bulle clubiste, certains lieutenants du président du CA ont laissé entendre que ce dernier n'exigerait pas le remboursement des montants injectés (avancés) depuis sa prise de fonction en 2012. En clair, les milliards dépensés seraient convertis en dons. Et, par conséquent, le prochain exécutif du CA n'aurait plus les mains liés face à plusieurs dossiers brûlants. Mieux encore, certains affirment qu'un document officiel attestant de ce don sera bientôt disponible. Voilà un geste d'apaisement dans la perspective de la grande messe électorale clubiste. Slim Riahi en mode philanthrope. C'est forcément charitable.