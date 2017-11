Tunisie: Un club en pleine détresse

Dans un contexte plus que jamais défavorable, jusqu'à quand les joueurs du Club Africain continueront-ils à être inconscients et insensibles à ce qui se passe au sein du club et tout autour ? Ils demandent, certes, à se faire respecter, leurs sacrifices ont aussi des limites. Mais cela devrait également les obliger à être respectueux et reconnaissants envers leur club.

En football, comme dans tant d'autres activités sportives, il y a une frontière difficile à dépasser. On juge aux rémunérations, des fois même donnant-donnant, mais aussi et surtout au degré d'adhésion, et jusque-là les joueurs clubistes, qui ont refusé avant-hier de s'entraîner et proclamé la grève comme signe de revendication de leurs salaires et de leurs arriérés, ne montrent pas la voie, ou encore ne donnent pas l'exemple. Le sentiment d'appartenance, l'instinct de l'union devraient s'indiquer comme tels dans un club sportif. On ne triche pas. Au CA, on est en train quelque part de détruire ce que d'autres légendes sportives ont mis longtemps, très longtemps, à construire. La nouvelle vague de joueurs semble se perdre et perdre les fondamentaux d'une institution, d'un monument.

La déception vient surtout de ces joueurs qui, visiblement, n'ont plus de lien d'appartenance avec le club. Qui ratent l'opportunité mémorable de prendre rendez-vous avec l'histoire. L'on ne sait pas s'ils en auront encore une fois la chance, mais surtout la conscience et l'honnêteté sportives pour se rattraper et pourquoi pas aussi reconnaître leurs torts.

Il est clair que les responsables clubistes n'ont plus aucun droit moral sur les joueurs en question. Mais le problème ne s'arrête pas pour autant là. Ils n'ont pas les moyens de les remettre à leur place. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils sont dans l'incapacité de préserver, et encore moins de sauver les fondamentaux du club. Il semble que la crise financière ait entraîné des obligations et des contraintes de gestion quotidienne. C'est un peu dommage qu'on en arrive là. Tout ce qu'ils avaient laissé entrevoir, parfois de bon, n'a été finalement qu'une simple éclaircie. Sur fond de confusion et d'échecs répétés, le parcours du club de Bab Jedid est finalement l'histoire d'une véritable interrogation.

On ne saurait mesurer l'impact négatif d'un système et une approche déjà rejetés. On serait même tenté de dire un système et une approche mort-nés et qui n'ont visiblement de "légitimité" qu'auprès de ceux qui l'ont initié. Le maintien des joueurs qui n'ont rien prouvé, les recrutements et les renforts ratés, le remboursement, la gestion des salaires et des primes, autant de contraintes qui placent les responsables clubistes en position délicate à l'égard des engagements déjà pris.

Rien ne peut cependant se faire dans l'excès. Dans la confusion et dans l'imbroglio. En déclarant la grève, les joueurs clubistes ont-ils vraiment pensé à l'image de marque du club ? A ses répercussions sportives, économiques, mais aussi morales?

Rien de tout cela ne donne l'impression d'être pris en considération. On a beau penser qu'un sportif averti en vaut deux. Quelque part, l'on espérait quand même que les ennuis de ces derniers puissent servir de leçon, ou encore de garde-fou à de nouvelles dérives. On ne voudrait pas ici trop alourdir, mais sur les détails il y a lieu de s'inquiéter sur le sort du club, à la vue tout particulièrement des dérapages qui n'en finissent pas.

Les ambitions et les motivations clubistes ne sont plus les mêmes. Elles ne portent plus la même signification, et encore moins la même adresse. L'on déplore l'absence de l'homme, ou des hommes-providence, capables de débloquer une situation de plus en plus alarmante.

Il y a tant de contraintes et de frustrations dans un club en pleine détresse. C'est dire à quel point il a aujourd'hui besoin de la mobilisation et de l'adhésion des différentes parties prenantes, en exercice ou non. Combien elles doivent prendre la mesure et l'importance du rôle à jouer, de la responsabilité à assumer. La politique de l'autruche renvoie l'image d'un club en totale débauche.