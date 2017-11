Tunisie: Une plateforme d'investissement pour les éditeurs et les professionnels du livre

La ville de Sharjah, aux Emirats Arabes Unis (EAU), a vécu lundi au rythme de l'inauguration de la «Cité de Sharjah pour l'Edition» (Sharjah Publishing City), sur une superficie de 40 mille mètres carrés. Il s'agit d'une zone franche autour de l'industrie du livre, la première en son genre dans le monde. L'inauguration de ce grand projet pionnier dans le monde s'est déroulée lundi, à la veille de l'ouverture de la foire internationale du livre (Sibf) de Sharjah, désignée par l'Unesco, en juin 2017, Capitale mondiale du livre pour l'année 2019.

La cérémonie d'inauguration de la Cité s'est déroulée sous le patronage du souverain de Sharjah, Cheikh Sultan Ibn Muhammad Al Qasimi, mécène de la culture dans la région arabe en présence d'un grand nombre de ministres et hauts responsables à Sharjah, ainsi que des présidents des unions des éditeurs arabes et internationales, de responsables de maisons d'édition et de plusieurs éditeurs, écrivains et d'hommes de culture arabes et étrangers.

Ce projet vise, selon le comité d'organisation de la Sibf, à offrir une plateforme d'investissement qui accueille les éditeurs et tous les professionnels du livre et parties concernées par l'édition des différents coins du monde en leur offrant des prestations de services et de grandes facilités afin d'encourager les investissements dans le secteur de l'édition.

A cette occasion, le président du comité «Sharjah pour le livre», Ahmed Amri, a donné un aperçu de cette nouvelle cité qui regroupe 300 bureaux équipés et destinés aux éditeurs, écrivains et professionnels. Pouvant accueillir environ 550 entreprises, la cité sera dotée d'une base de données réunissant près de 16 millions de livres dans différentes langues. Cette cité, a-t-il ajouté, qui constitue un projet ambitieux et avant-gardiste pourrait assurer une mutation qualitative du secteur de l'édition au Moyen-Orient et dans le monde.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Ahmed Mahmoudi, l'un des responsables à la cité, a indiqué que cet espace sera ouvert à toutes les entreprises et structures concernées par l'édition relevant la présence de 50 sociétés d'impression, de distribution, de rédaction, de révision, de traduction, de maquettes, de librairies, de contrôle linguistique et de sociétés d'import-export concernées par l'édition. Jusqu'à présent, a-t-il mentionné, quelques réservations ont été faites par des sociétés en provenance de l'Egypte, la Jordanie, l'Allemagne, du Brésil et de l'Autriche.

La cité abritera également les sièges d'un grand nombre d'associations et instances opérant dans le secteur du livre et de l'édition, comme l'Union générale des auteurs et écrivains arabes, l'Association des éditeurs émiratis, l'Union des écrivains des Emirats, outre le comité d'organisation de la Sibf.

Il est à noter que l'ouverture de la Cité Sharjah pour l'Edition a été marquée également par le lancement de la revue L'éditeur hebdomadaire en langue arabe et publié en anglais depuis plus de 150 années en collaboration avec une revue américaine Publishers weekly. La revue s'intéresse aux derniers développements de l'industrie du livre et de l'édition, aux centres d'intérêt des lecteurs, à la distribution des livres et des nouvelles publications, aux références critiques, ainsi qu'aux news sur les auteurs et le marché du livre local, arabe et international.