Tunisie: Un bon cru qui émerge

Le trophée de la CAN 2017, nos héros l'ont ramené et ont conquis le respect de leurs adversaires, de tous ceux qui les ont vu jouer face à l'authentique champion des six dernières éditions et souvent intraitable à domicile.

C'est important, et ce qu'ont fait nos volleyeurs avec une extraordinaire humilité est phénoménal. Humilité qui constitue la nouvelle plus-value du groupe et son exemplarité.

Notre volley-ball a réalisé de ce fait la plus belle victoire de son histoire. Tout avait bien marché chez un «six» très fort mentalement, au point physiquement, et performant techniquement. Aucun changement n'a été préconisé durant les trois sets de la finale.

Incontestablement, ce championnat d'Afrique des nations restera gravé dans les annales, comme l'un, sinon le meilleur depuis sa création: qualité du jeu (très souvent d'un haut niveau technique), émotions et équilibre des forces.

Reconnaissance et obligations

Bien de questions se posent au terme de ce que l'équipe de Tunisie a réalisé. Une réalisation qui ne doit, en aucun cas, occulter le travail du prédécesseur de Jacob Antonio, Fethi M'kaouer.

Les joueurs étaient reconnaissants et ont pris attache avec lui pour insister sur sa contribution à leur exploit au Caire.

Va-t-on exploiter cet énorme succès et gérer comme il faut ce bon résultat au profit du volley-ball national ?

Va-t-on accroître les moyens mis à la disposition des autres sélections de jeunes et féminines, dont les potentialités sont énormes ?

La Ftvb va-t-elle dépasser ses difficultés financières et trouver de nouvelles ressources ? Le plus dur et le plus difficile commencent maintenant dans la marche et aussi la gouvernance de notre volley-ball.

Chaque action ou décision devra être prise dans l'intérêt de ce sport. C'est ainsi que nous devons opérer pour assurer une assise solide pour l'avenir.