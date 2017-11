Tunisie: «Pour une meilleure réconciliation entre le Tunisien et le secteur des assurances»

La devise de M. Lassaâd Zarrouk est simple : «Vers une meilleure réconciliation entre le Tunisien et le secteur des assurances en procédant à une nouvelle vision basée essentiellement sur l'assurance participative et solidaire».

Disposant d'une stratégie claire et efficace, la MAE vise à développer des solutions d'assurance de qualité et à forte valeur ajoutée, en adéquation avec les attentes de ses adhérents et l'évolution de la société, tout en respectant les règles de la concurrence. Bien que la MAE soit reconnue par son activité principale qui est l'assurance automobile, la branche qui a été à l'origine de sa création, son champ d'action s'est développé pour toucher l'ensemble des activités de l'assurance, à savoir Assurance transport, Assurance vie et Assurance capitalisation...

Son portefeuille fait déjà l'objet d'un suivi régulier et rigoureux, tout en adoptant les nouvelles technologies de manière à assurer le développement de la compagnie ainsi que ses services et ses mécanismes. Avec cette démarche, la MAE demeure pionnière dans le domaine. Elle a réussi à occuper une place stratégique dans le marché des assurances en Tunisie, et elle a été classée à la 76e place dans le classement des compagnies africaines d'assurances les plus rentables.

CV de Lassaâd Zarrouk

Enseignant des universités tunisiennes, M. Zarrouk a occupé plusieurs fonctions dans l'administration tunisienne. Il a été, à titre d'exemple, inspecteur en chef des services financiers, contrôleur de première classe à la direction générale des assurances au ministère des Finances (1989-1998), directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, (2004-2009), membre du Conseil économique et social (2006), puis P.-d.g. de la Cnam avant d'être nommé à la tête de la Société tunisienne d'assurances et de réassurances (2011 jusqu'à la moitié de 2017) et il continue son mandat à la tête de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (Ftusa).

Histoire de la MAE

La Mutuelle assurance de l'enseignement (MAE) a vu le jour en 1962 lorsque la Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) a cessé ses activités en Tunisie.

Durant sa première décennie d'existence, la MAE s'est focalisée uniquement sur les enseignants, et son activité se limitait à l'assurance automobile. Mais avec le temps et dans le souci de développer le marché des assurances, la compagnie a choisi de s'ouvrir sur toutes les catégories socio-professionnelles, passant des fonctionnaires aux salariés puis aux professions libérales.

Aussi, la MAE a élargi encore son champ d'action commerciale en s'ouvrant sur les entreprises et les associations. Elle s'est ouverte sur d'autres branches, à savoir l'assurance vie, la responsabilité civile générale, les risques techniques...

A propos de l'Assurance mutuelle

L'Assurance mutuelle est une assurance participative fondée par des groupes de personnes fonctionnant selon le principe de la solidarité entre membres, et tente avant tout de répondre aux besoins de ceux-ci plutôt que d'obtenir un retour sur investissement.

Le conseil d'administration d'une mutuelle est composé de membres participants et de membres honoraires, chaque personne étant à la fois assureur et assurée.

Parmi les spécificités des mutuelles, il s'agit d'un système de participation et de solidarité électorale. Les élections permettent, en fait, à tout adhérent d'être membre du conseil d'administration et de ses structures de gestion.

Informations supplémentaires sur la MAE

Chiffre d'affaires en 2015 (selon le dernier rapport annuel) : 91.215.432DT

Nombre d'employés et d'ouvriers : 473

Nombre d'adhérents : 240 mille

Nombre de succursales : 52

Nombre d'agences : 43.

