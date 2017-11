Maroc/Egypte: Ligue des champions - Important dispositif de sécurité pour la finale retour

Transparency international, IAWJ et l'Union des femmes juges au Maroc tentent de lever le tabou Plus »

Il s'agit d'éviter tout incident entre supporters des deux clubs, connus pour leur ferveur, alors que les affrontements entre supporters sont récurrents dans les Championnats de football des deux pays. Ainsi, un cordon sécuritaire sera affecté spécialement pour la protection de l'équipe d'Al Ahly et de ses supporters qui vont se déplacer en nombre. Des supporters réputés pour leur agressivité et leur tendance à provoquer les autorités à chaque fois que le club est en déplacement à l'étranger.

Selon sport.le360, c'est du jamais vu dans l'histoire du football marocain. En prévision de choc entre Wydad et Al Ahly, qui a un parfum d'un derby maghrébin, comptant le match retour de la finale de la Ligue des champions d'Afrique, plus de 10.000 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité dans la ville de Casablanca. Selon la presse locale, les autorités marocaines vont mobiliser de gros moyens pour le match retour de la C1 africaine, où près de 50 000 supporters sont attendus samedi à au stade Mohammed VI.

