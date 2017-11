Ghana: Décès - Le football ghanéen pleure Abubakari Yakubu

Passé notamment par l'Ajax Amsterdam et le Vitesse Arnhem, il avait porté les couleurs des Black Stars à seize reprises, entre 2002 et 2006. Abubakari Yakubu, qui avait mis fin à sa carrière en 2009, a porté les couleurs de l'Ajax Amsterdam (où il a côtoyé Zlatan Ibrahimovic) et du Vitesse Arnhem durant sa carrière. Il comptait 13 sélections avec l'équipe nationale, avec qui il avait notamment disputé les qualifications pour la Coupe du monde 2006.

La Fédération l'a annoncé via un message posté sur les réseaux sociaux : « Nous sommes tristes d'apprendre le décès de l'ancien médian du Ghana, de l'Ajax et de Vitesse Abubakari Yakubu. Nos pensées vont à sa famille. Puisse son âme reposer en paix », a écrit la fédération. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées. Selon la RTBF, il souffrait d'une grave maladie.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.